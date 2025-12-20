Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Киву отреагировал на поражение от «Болоньи» в 1/2 финала Суперкубка Италии

Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о матче 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором миланский клуб уступил «Болонье» в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 2'     1:1 Орсолини – 35'    

«Команда провела очень хороший матч, особенно во втором тайме, где мы продемонстрировали качество, интенсивность и многие вещи, которые я всегда хочу видеть от своих игроков. После забитого гола мы испытывали трудности под давлением соперника и не всегда находили правильные решения. В какие-то моменты мы слишком полагались на нападающих, при этом не хватало качественного начала атак из глубины и движения в свободные зоны. Во втором тайме мы были гораздо лучше: контролировали игру, чаще доминировали на их половине поля, продолжали прессинговать и создали несколько хороших моментов. К сожалению, таков футбол: если не реализуешь свои шансы, всё доходит до пенальти, а там многое решает удача», — приводит слова Киву пресс-служба клуба.

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

Комментарии
