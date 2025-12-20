Президент «Амкала» Эль Класико: звали Аршавина, чтобы Смолов не перебил его достижение

Президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Эль Классико (Герман Попков) рассказал о том, как звал экс-форварда Андрея Аршавина в свою команду для выступления в Кубке России, чтобы нападающий Фёдор Смолов не смог превзойти его достижение по голам в российском футболе.

«Очень рад, что нам удалось так ярко выступить в Кубке России и показать действительно то, что от нас ждали: не просто результат, а яркий перформанс, шоу. Больше всего, наверное, хотелось доиграть прикол с Федей Смоловым, которого пригласили «Броуки». Он пошёл играть за них с целью перебить по голам Аршавина. И мы сильно звали к себе Андрея Аршавина к себе, чтобы Смолов всё-таки не перебил его достижение. Расстроило, что не получилось», — сказал Попков в эфире «Матч ТВ».

В сентябре Смолов записал на свой счёт 158-й гол за карьеру, отличившись голом в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Леон Сатурн» (2:0). Аналогичного показателя ранее достиг Аршавин.

