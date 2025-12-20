Скидки
Футбол

В «Интере» объяснили отсутствие Лаутаро Мартинеса в стартовом составе матча с «Болоньей»

В «Интере» объяснили отсутствие Лаутаро Мартинеса в стартовом составе матча с «Болоньей»
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о ротации в матче 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором миланский клуб уступил «Болонье» в серии пенальти.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 2'     1:1 Орсолини – 35'    

«Это был наш восьмой матч за 20 дней, и Лаутаро сыграл во всех. Ему тоже нужен отдых, потому что в январе нам предстоят игры каждые три дня, и крайне важно подходить к ним с полной энергией. Мы не можем позволить себе терять игроков по ходу сезона. То же касается Аканджи и Чалханоглу. Это не жалоба, а вопрос грамотного управления составом, который на протяжении всего сезона доказывает, что способен конкурировать на самом высоком уровне во всех турнирах», — приводит слова Киву пресс-служба клуба.

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

Тренер «Интера» Киву отреагировал на поражение от «Болоньи» в 1/2 финала Суперкубка Италии
