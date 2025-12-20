В «Интере» объяснили отсутствие Лаутаро Мартинеса в стартовом составе матча с «Болоньей»
Поделиться
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о ротации в матче 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором миланский клуб уступил «Болонье» в серии пенальти.
Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 2' 1:1 Орсолини – 35'
«Это был наш восьмой матч за 20 дней, и Лаутаро сыграл во всех. Ему тоже нужен отдых, потому что в январе нам предстоят игры каждые три дня, и крайне важно подходить к ним с полной энергией. Мы не можем позволить себе терять игроков по ходу сезона. То же касается Аканджи и Чалханоглу. Это не жалоба, а вопрос грамотного управления составом, который на протяжении всего сезона доказывает, что способен конкурировать на самом высоком уровне во всех турнирах», — приводит слова Киву пресс-служба клуба.
В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
04:28
-
04:24
-
04:16
-
04:09
-
03:56
-
03:38
-
03:25
-
02:59
-
02:57
-
02:57
-
02:49
-
02:44
-
02:35
-
02:21
-
02:21
-
02:14
-
02:14
-
02:10
-
01:58
-
01:38
-
01:33
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:32
-
00:28
-
00:26
-
00:18
-
00:13
-
00:06
- 19 декабря 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:47
-
23:36
-
23:25