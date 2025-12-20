Тренер «Челси» Мареска: вопрос к клубу, заслуживаю ли я нового контракта

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о возможном продлении контракта.

«Если бы клуб предложил мне новый контракт? Это вопрос к клубу, заслуживаю ли я нового контракта», — приводит слова итальянского тренера журналист Фабрицио Романо.

45-летний Энцо Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. За это время команда под его руководством провела 89 встреч, в которых одержала 55 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

В текущем сезоне лондонский клуб набрал 28 очков и располагается на четвёртой позиции в таблице английской Премьер-лиги.

Контракт тренера с «аристократами» рассчитан до лета 2029 года.