Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска: вопрос к клубу, заслуживаю ли я нового контракта

Тренер «Челси» Мареска: вопрос к клубу, заслуживаю ли я нового контракта
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о возможном продлении контракта.

«Если бы клуб предложил мне новый контракт? Это вопрос к клубу, заслуживаю ли я нового контракта», — приводит слова итальянского тренера журналист Фабрицио Романо.

45-летний Энцо Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. За это время команда под его руководством провела 89 встреч, в которых одержала 55 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

В текущем сезоне лондонский клуб набрал 28 очков и располагается на четвёртой позиции в таблице английской Премьер-лиги.

Контракт тренера с «аристократами» рассчитан до лета 2029 года.

Материалы по теме
«Это на 100% спекуляции». Мареска — о том, что он может возглавить «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android