Главная Футбол Новости

Радимов ответил, вышел ли Сафонов на свой пик карьеры в финале Межконтинентального кубка

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о том, смог ли российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйти на свой пик в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), где отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Мы должны гордиться Матвеем и другими российскими спортсменами, которые добиваются достижений на международной арене. Что касается того, вышел ли Сафонов на пик карьеры, то, честно говоря, я думаю, лучше, чем Матвей сыграл сейчас, уже невозможно сыграть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА и выбыл до начала 2026 года.

Радимов объяснил, почему ситуация с травмой может сыграть в плюс Сафонову в «ПСЖ»

