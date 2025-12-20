Радимов ответил, вышел ли Сафонов на свой пик карьеры в финале Межконтинентального кубка

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о том, смог ли российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйти на свой пик в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), где отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

«Мы должны гордиться Матвеем и другими российскими спортсменами, которые добиваются достижений на международной арене. Что касается того, вышел ли Сафонов на пик карьеры, то, честно говоря, я думаю, лучше, чем Матвей сыграл сейчас, уже невозможно сыграть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА и выбыл до начала 2026 года.

