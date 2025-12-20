Тренер «Болоньи» Итальяно высказался о победе над «Интером» в 1/2 финала Суперкубка Италии

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал победу над «Интером» (1:1, 3:2 по пенальти) в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.

«Начинать с такой форой непросто, но мы сохранили хладнокровие, сумели сравнять счёт, и я считаю, что наш первый тайм был превосходным. Во втором тайме «Интер» играл лучше, но ничья по таймам была справедливым результатом, а серия пенальти – это лотерея, так что здесь нужно немного удачи.

Мы выиграли серию пенальти, и это было непросто. Когда «Интер» берет игру под контроль, отобрать у них мяч очень сложно. Во втором тайме мы потеряли темп, и «Интер» усилил давление, поэтому каждый раз, когда мы пытались контратаковать, они нас блокировали. Нас долгое время прижимали к воротам, но мы играли против команды, состоящей из чемпионов, поэтому мы знали, что такие периоды будут», – сказал на послематчевой пресс-конференции Итальяно.

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.