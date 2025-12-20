Скидки
«Нам нужно было забить раньше». Мхитарян — о матче «Интера» с «Болоньей» в Суперкубке

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о матче 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором миланский клуб уступил «Болонье» в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 2'     1:1 Орсолини – 35'    

«Нам нужно было забить раньше; когда дело доходит до пенальти, всё меняется. Вся команда хорошо играла до серии пенальти. Во втором тайме мы доминировали и много создавали, но, если ты не используешь свои шансы, это дорого тебе обходится — таков футбол. Нам жаль, что так вышло. «Болонья» заслуженно попала в этот турнир после победы в Кубке Италии. Мы пытались выиграть, но не смогли — таков футбол. Не нужно искать оправдания. Это больно, это большое разочарование, но мы знаем, что нам нужно делать, и будем работать ещё усерднее, чтобы достичь наших целей. Мы должны забыть об этом матче, несмотря на разочарование. Теперь мы сосредоточены на «Аталанте» — другом сопернике и важности набранных очков для дальнейшего продвижения», — приводит слова Киву пресс-служба клуба.

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

