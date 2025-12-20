Форвард «Болоньи» Чиро Иммобиле: мне был нужен этот гол, я страдал три с половиной месяца
Форвард «Болоньи» Чиро Иммобиле подвел итоги полуфинального матча в рамках Суперкубка Италии против «Интера» (1:1, 3:2 по пенальти).
Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Окончен
1 : 1
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 2' 1:1 Орсолини – 35'
«Пенальти – лотерея, Феде отлично сыграл, отразив два удара, и дал нам шанс проявить себя. Мне был нужен этот гол, я страдал три с половиной месяца, но моя семья была со мной. И команда почти чувствовала, что сегодня вечером этот гол будет забит. Мы видели вчерашний матч, «Наполи» в отличной форме, но это игра на выбывание, и все может случиться. Мы хотим привезти трофей домой», – сказал на послематчевой пресс-конференции Иммобиле.
В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.
