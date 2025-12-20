Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Болоньи» Чиро Иммобиле: мне был нужен этот гол, я страдал три с половиной месяца

Форвард «Болоньи» Чиро Иммобиле: мне был нужен этот гол, я страдал три с половиной месяца
Комментарии

Форвард «Болоньи» Чиро Иммобиле подвел итоги полуфинального матча в рамках Суперкубка Италии против «Интера» (1:1, 3:2 по пенальти).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 2'     1:1 Орсолини – 35'    

«Пенальти – лотерея, Феде отлично сыграл, отразив два удара, и дал нам шанс проявить себя. Мне был нужен этот гол, я страдал три с половиной месяца, но моя семья была со мной. И команда почти чувствовала, что сегодня вечером этот гол будет забит. Мы видели вчерашний матч, «Наполи» в отличной форме, но это игра на выбывание, и все может случиться. Мы хотим привезти трофей домой», – сказал на послематчевой пресс-конференции Иммобиле.

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

Материалы по теме
Тренер «Болоньи» Итальяно высказался о победе над «Интером» в 1/2 финала Суперкубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android