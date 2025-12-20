Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков старше 30 лет. Месси не вошёл в топ

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков старше 30 лет. Месси не вошёл в топ
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг из десяти самых дорогих игроков мира старше 30 лет. Возглавил данный рейтинг 32-летний английский форвард «Баварии» Гарри Кейн, который оценивается в € 65 млн. На втором месте находится его 30-летний одноклубник, немецкий полузащитник Йозуа Киммих (€ 40 млн), третий — 31-летний португалец Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» (€ 40 млн).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Гарри Кейн («Бавария», 32 года) — € 65 млн;
  2. Йозуа Киммих («Бавария», 30 лет) — € 40 млн;
  3. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 31 год) — € 40 млн;
  4. Давид Райя («Арсенал», 30 лет) — € 35 млн;
  5. Маркиньос («ПСЖ», 31 год) — € 30 млн;
  6. Мохамед Салах («Ливерпуль», 33 года) — € 30 млн;
  7. Андре Замбо Ангисса («Наполи», 30 лет) — € 27 млн;
  8. Бернарду Силва («Манчестер Сити», 31 год) — € 27 млн;
  9. Жоау Пальинья («Тоттенхэм Хотспур», 30 лет) — € 25 млн;
  10. Джек Грилиш («Эвертон», 30 лет) — € 25 млн.

Отметим, звёздные форварды португалец Криштиану Роналду (€ 12 млн) и аргентинец Лионель Месси (€ 15 млн) не вошли в рейтинг.

Материалы по теме
Фото
Стал известен лучший и худший вратарь первой части РПЛ по индексу МЯЧ RU

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android