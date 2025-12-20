Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков старше 30 лет. Месси не вошёл в топ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг из десяти самых дорогих игроков мира старше 30 лет. Возглавил данный рейтинг 32-летний английский форвард «Баварии» Гарри Кейн, который оценивается в € 65 млн. На втором месте находится его 30-летний одноклубник, немецкий полузащитник Йозуа Киммих (€ 40 млн), третий — 31-летний португалец Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» (€ 40 млн).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Гарри Кейн («Бавария», 32 года) — € 65 млн; Йозуа Киммих («Бавария», 30 лет) — € 40 млн; Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 31 год) — € 40 млн; Давид Райя («Арсенал», 30 лет) — € 35 млн; Маркиньос («ПСЖ», 31 год) — € 30 млн; Мохамед Салах («Ливерпуль», 33 года) — € 30 млн; Андре Замбо Ангисса («Наполи», 30 лет) — € 27 млн; Бернарду Силва («Манчестер Сити», 31 год) — € 27 млн; Жоау Пальинья («Тоттенхэм Хотспур», 30 лет) — € 25 млн; Джек Грилиш («Эвертон», 30 лет) — € 25 млн.

Отметим, звёздные форварды португалец Криштиану Роналду (€ 12 млн) и аргентинец Лионель Месси (€ 15 млн) не вошли в рейтинг.

