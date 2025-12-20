«Барселона» хочет подписать 15-летнего нападающего «Норвич Сити» — Goal.com

«Барселона» намерена приобрести 15-летнего нападающего «Норвич Сити» Аджая Тавареса. Об этом сообщает издание Goal.com.

По информации источника, за молодым игроком следили несколько европейских клубов, в числе претендентов — «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». При этом «Барселона» предложила наиболее выгодные условия и рассчитывает завершить трансфер в ближайшее время.

Таварес выступает на позиции левого вингера за команду «Норвич Сити» U-18. За основной состав клуба в официальных матчах не играл, но в июле выходил на поле в предсезонной встрече с нидерландским «Волендамом». За сборную Англии до 17 лет он провёл четыре игры, результативными действиями не отметился.

