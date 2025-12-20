Скидки
«Необходим был именно такой игрок». Алекс Фергюсон назвал лучший трансфер «МЮ» 2025 года

Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказался об игре футболистов, подписанных «красными дьяволами» перед сезоном-2025/2026.

«Считаю, что появление Ламменса многое изменило. Ему 23 года, он быстрый, фактурный парень, здорово играет и ногами, и руками. Команде был необходим именно такой игрок. В «Юнайтед» всегда были футболисты, способные вдохновлять остальных, и, думаю, здесь это тоже сыграло свою роль. Что касается двух других новичков, Мбёмо и Куньи, то, похоже, они помогут нам вернуть былую форму», — приводит слова Фергюсона издание Goal.com.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками.

Аморим отреагировал на слова Фергюсона, что «МЮ» может понадобиться 10 лет для титула

Сколько зарабатывают футболисты:

