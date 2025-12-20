«Необходим был именно такой игрок». Алекс Фергюсон назвал лучший трансфер «МЮ» 2025 года

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказался об игре футболистов, подписанных «красными дьяволами» перед сезоном-2025/2026.
«Считаю, что появление Ламменса многое изменило. Ему 23 года, он быстрый, фактурный парень, здорово играет и ногами, и руками. Команде был необходим именно такой игрок. В «Юнайтед» всегда были футболисты, способные вдохновлять остальных, и, думаю, здесь это тоже сыграло свою роль. Что касается двух других новичков, Мбёмо и Куньи, то, похоже, они помогут нам вернуть былую форму», — приводит слова Фергюсона издание Goal.com.
После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками.
