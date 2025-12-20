Скидки
Гасперини: почему я предпочёл «Рому», а не «Ювентус»? Потому что это было сложнее!

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини объяснил свой выбор в пользу римского клуба, а не «Ювентуса».

«Почему я предпочёл «Рому», а не «Ювентус»? Потому что это было сложнее! Я доволен своим выбором. Это сильная команда, которая, кажется, способна постоянно расти. В их ДНК — стремление всегда играть на максимуме», — приводит слова Гасперини на своём официальном сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

После 15 туров «Рома» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А с 30 очками, отставая от лидирующего «Интера» на три балла. В следующем туре римский клуб встретится с «Ювентусом». Матч состоятся 20 декабря в 22:25 мск в Турине.

