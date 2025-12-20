Главный тренер «Ромы» Гасперини высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в Серии А

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением по поводу предстоящего матча 16-го тура Серии А с «Ювентусом».

«Мы подходим к игре после хороших выступлений и хотим проверить себя в матче с ними. Приятно приезжать в Турин с таким положением в таблице. На всё остальное ещё будет время, сейчас не тот момент. Матч против них поможет понять, насколько мы сильны и конкурентоспособны, потому что между нами всегда есть большая конкуренция, которая ощущается везде. Это закаляет и иногда становится преимуществом. Когда ты их обыгрываешь, значит, делаешь всё правильно, потому что даже в не самые удачные сезоны они всегда остаются в верхней части таблицы», — приводит слова Гасперини на своём официальном сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

После 15 туров «Рома» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А с 30 очками.