«Уродливый футбол, похожий на игру 5 на 5». Гасперини раскритиковал «Комо» Фабрегаса

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о том, что ему не нравится в современном футболе, подвергнув критике игру «Комо» под руководством испанского специалиста Сеска Фабрегаса.

«Что мне не нравится, так это ситуация с затягиванием времени вратарями. Новое правило хорошее, но нам нужно изменить момент, когда мяч находится на земле рядом с вратарем. В матче против «Интера» у «Комо» мяч 51 раз оказывался на вратарской площади, и это не нравится болельщикам. Фанаты хотят видеть, как игра идёт вперёд, дриблинг. Риск в том, что это превращается в уродливый футбол, похожий на игру пять на пять, на которую неприятно смотреть. Как любители этого вида спорта, мы должны попытаться что-то с этим сделать, играя вперёд, а не назад», — приводит слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После 15 туров «Рома» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А с 30 очками, отставая от лидирующего «Интера» на три балла. «Комо» идёт на седьмой строчке, имея в своём активе 24 очка.

