Тренер дортмундской «Боруссии» Ковач высказался о победе над «Боруссией» Мёнхенгладбах

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Боруссией» Мёнхенгладбах (2:0) в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.

«Мы победили и вновь сыграли «на ноль». Думаю, мы одержали заслуженную победу. Мы хорошо начали, но после первых 30 минут возникли некоторые проблемы. Во втором тайме игра была как в баскетболе – от ворот до ворот. Команда хорошо прогрессирует, и мы довольны состоянием поля», – приводит слова Ковача официальный сайт Бундеслиги.

После 15 матчей немецкой Бундеслиги «шмели» набрали 32 очка и занимают второе место. Чёрно-бело-зелёные заработали 16 очков и располагаются на 11-й строчке.