Тренер дортмундской «Боруссии» Ковач высказался о победе над «Боруссией» Мёнхенгладбах
Поделиться
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Боруссией» Мёнхенгладбах (2:0) в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.
Германия — Бундеслига . 15-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Брандт – 10' 2:0 Байер – 90+7'
«Мы победили и вновь сыграли «на ноль». Думаю, мы одержали заслуженную победу. Мы хорошо начали, но после первых 30 минут возникли некоторые проблемы. Во втором тайме игра была как в баскетболе – от ворот до ворот. Команда хорошо прогрессирует, и мы довольны состоянием поля», – приводит слова Ковача официальный сайт Бундеслиги.
После 15 матчей немецкой Бундеслиги «шмели» набрали 32 очка и занимают второе место. Чёрно-бело-зелёные заработали 16 очков и располагаются на 11-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
07:01
-
06:41
-
05:27
-
04:46
-
04:28
-
04:24
-
04:16
-
04:09
-
03:56
-
03:38
-
03:25
-
02:59
-
02:57
-
02:57
-
02:49
-
02:44
-
02:35
-
02:21
-
02:21
-
02:14
-
02:14
-
02:10
-
01:58
-
01:38
-
01:33
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:32
-
00:28
-
00:26
-
00:18
-
00:13
-
00:06
- 19 декабря 2025
-
23:59