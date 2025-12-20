Скидки
Штутгарт — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер дортмундской «Боруссии» Ковач высказался о победе над «Боруссией» Мёнхенгладбах

Тренер дортмундской «Боруссии» Ковач высказался о победе над «Боруссией» Мёнхенгладбах
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Боруссией» Мёнхенгладбах (2:0) в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Брандт – 10'     2:0 Байер – 90+7'    

«Мы победили и вновь сыграли «на ноль». Думаю, мы одержали заслуженную победу. Мы хорошо начали, но после первых 30 минут возникли некоторые проблемы. Во втором тайме игра была как в баскетболе – от ворот до ворот. Команда хорошо прогрессирует, и мы довольны состоянием поля», – приводит слова Ковача официальный сайт Бундеслиги.

После 15 матчей немецкой Бундеслиги «шмели» набрали 32 очка и занимают второе место. Чёрно-бело-зелёные заработали 16 очков и располагаются на 11-й строчке.

