«Милан» близок к заключению сделки по аренде Никласа Фюллькруга из «Вест Хэма» — Романо

«Милан» близок к заключению сделки по переходу нападающего Никласа Фюллькруга из «Вест Хэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, окончательные детали ещё не согласованы, клубы ведут переговоры, чтобы заключить сделку. Несколько дней назад Фюллькруг дал согласие на переход в «Милан». Трансфер планируется в формате аренды с правом выкупа, при этом опция не будет обязательной. Сумма возможного выкупа — менее € 14–15 млн.

В нынешнем сезоне немецкий нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Фюллькруг провёл на поле 413 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.