РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
20:30 Мск
«Бешикташ» заинтересован в переходе защитника «Зенита» — Оливейра

Комментарии

«Бешикташ» рассматривает центрального защитника «Зенита» Страхиню Эраковича в качестве кандидатуры для усиления состава. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 24-летний футболист был предложен турецкому клубу через посредников.

Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» летом 2023 года. За этот период защитник принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

