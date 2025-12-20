«Арсенал» предложил «Ювентусу» обмен форвардами, но получил отказ — TuttoJuve

Лондонский «Арсенал» сделал предложение «Ювентусу» по обмену Габриэла Жезуса на Джонатана Дэвида. «Канониры» проявляют интерес к 25-летнему канадцу, который пока не смог проявить себя в Турине, и готовы отправить в обратном направлении бразильца. Однако итальянцы ответили отказом, сообщает TuttoJuve.

История травм 28-летнего форварда лондонцев вызвала опасения у представителей клуба из Серии А. Совсем недавно игрок вернулся в строй после травмы крестообразной связки. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Габриэла Жезуса в € 20 млн.

Джонатан Дэвид оценён порталом Transfermarkt в € 45 млн. Форвард перебрался в «Ювентус» минувшим летом из «Лилля» в качестве свободного агента. На данный момент канадец не оправдал ожиданий, что могло повлиять на решение итальянского клуба.