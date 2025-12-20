Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» предложил «Ювентусу» обмен форвардами, но получил отказ — TuttoJuve

«Арсенал» предложил «Ювентусу» обмен форвардами, но получил отказ — TuttoJuve
Комментарии

Лондонский «Арсенал» сделал предложение «Ювентусу» по обмену Габриэла Жезуса на Джонатана Дэвида. «Канониры» проявляют интерес к 25-летнему канадцу, который пока не смог проявить себя в Турине, и готовы отправить в обратном направлении бразильца. Однако итальянцы ответили отказом, сообщает TuttoJuve.

История травм 28-летнего форварда лондонцев вызвала опасения у представителей клуба из Серии А. Совсем недавно игрок вернулся в строй после травмы крестообразной связки. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Габриэла Жезуса в € 20 млн.

Джонатан Дэвид оценён порталом Transfermarkt в € 45 млн. Форвард перебрался в «Ювентус» минувшим летом из «Лилля» в качестве свободного агента. На данный момент канадец не оправдал ожиданий, что могло повлиять на решение итальянского клуба.

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета поделился эмоциями от возвращения Жезуса после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android