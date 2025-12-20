«Реал» Мадрид — «Севилья»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 39 очков и занимают второе место. Красно-белые заработали 20 очков в 16 встречах и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Хаби Алонсо обыграла «Алавес» со счётом 2:1, а подопечные Матиаса Алмейды разгромили «Овьедо» со счётом 4:0.

