Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Севилья: во сколько начало матча 17-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» Мадрид — «Севилья»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
После 17 матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 39 очков и занимают второе место. Красно-белые заработали 20 очков в 16 встречах и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Хаби Алонсо обыграла «Алавес» со счётом 2:1, а подопечные Матиаса Алмейды разгромили «Овьедо» со счётом 4:0.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
