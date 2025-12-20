Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл — Челси: во сколько начало матча 17-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ньюкасл» — «Челси»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. Игра не будет показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Челси
Лондон
После 16 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 28 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Ньюкасл» с 22 очками располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ.

