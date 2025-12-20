В Бразилии сообщили новые подробности о возможном переходе Нино во «Флуминенсе»

«Флуминенсе» начал переговорный процесс о возвращении центрального защитника Нино, выступающего в составе «Зенита». Об этом сообщает бразильский журналист Виктор Лесса на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент клуб из Рио-де-Жанейро ожидает ответа от сине-бело-голубых. Между «Флуминенсе» и 28-летним футболистом уже есть договорённость о его возвращении. Однако дальнейшее продвижение сделки зависит от позиции «Зенита».

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

