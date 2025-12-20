Расписание матчей 16-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 декабря, стартует 16-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 16-го тура Серии А (время — московское):

20 декабря, суббота:

20:00. «Лацио» — «Кремонезе»;

22:45. «Ювентус» — «Рома».

21 декабря, воскресенье:

14:30. «Кальяри» — «Пиза»;

17:00. «Сассуоло» — «Торино»;

20:00. «Фиорентина» — «Удинезе»;

22:45. «Дженоа» — «Аталанта».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 33 очка за 15 матчей. На втором месте расположился «Милан» с 32 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 31 очко после 15 туров.