Расписание матчей 17-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 декабря, стартует 17-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 17-го тура АПЛ (время московское)

Суббота, 20 декабря:

15:30. «Ньюкасл Юнайтед» – «Челси»;

18:00. «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»;

18:00. «Манчестер Сити» – «Вест Хэм Юнайтед»;

18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Сандерленд»;

18:00. «Борнмут» – «Бёрнли»;

20:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль»;

23:00. «Эвертон» – «Арсенал»;

23:00. «Лидс Юнайтед» – «Кристал Пэлас».

Воскресенье, 21 декабря:

19:30. «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»;

23:00. «Фулхэм» – «Ноттингем Форест».

После 16 туров первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 36 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (34). Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (33).

