«Ювентус» — «Рома»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет семь очков. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.