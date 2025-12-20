Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Умер бывший защитник «Баварии», в клубе сделали заявление

Ушёл из жизни бывший защитник мюнхенской «Баварии» Петер Купфершмидт. Как сообщила пресс-служба мюнхенского клуба, экс-футболист мирно скончался дома в кругу семьи в возрасте 83 лет.

«Мы глубоко опечалены этой новостью. Петер Купфершмидт является одной из фигур, неразрывно связанных с поколением «Баварии», на котором построены все наши успехи по сей день. Выход в высшую лигу в 1965 году стал основой всего. Я сам разговаривал с ним на этой неделе на нашей рождественской вечеринке футбольной команды по понедельникам; мы все будем вечно хранить память о нём.

Петер Купфершмидт – определяющая часть истории нашего клуба. Каждый, кто услышит его имя, всегда будет думать о том, как «Бавария» начала становиться тем клубом, которым она является сегодня. Наши мысли с его семьёй, друзьями и близкими», — сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер официальному сайту клуба.

