Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Вест Хэм: во сколько начало матча 17-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. Игра не будет показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
После 16 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 34 очка и занимают второе место. «Молотобойцы» заработали 13 очков и располагаются на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Кристал Пэлас» со счётом 3:0, а «Вест Хэм» уступил «Астон Вилле» со счётом 2:3.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
