«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» друг с другом:

АПЛ, 34-й тур, 27 апреля 2025 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 5:1;

Кубок английской лиги, 1/2 финала, 6 февраля 2025 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:0;

Кубок английской лиги, 1/2 финала, 8 января 2025 года, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:0;

АПЛ, 17-й тур, 22 декабря 2024 года, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 3:6;

АПЛ, 36-й тур, 5 мая 2024 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:2.

С историей личных встреч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» можно ознакомиться по ссылке.