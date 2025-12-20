Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм— Ливерпуль: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед встречей в 17-м туре АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» друг с другом:

АПЛ, 34-й тур, 27 апреля 2025 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 5:1;
Кубок английской лиги, 1/2 финала, 6 февраля 2025 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:0;
Кубок английской лиги, 1/2 финала, 8 января 2025 года, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:0;
АПЛ, 17-й тур, 22 декабря 2024 года, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 3:6;
АПЛ, 36-й тур, 5 мая 2024 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:2.

С историей личных встреч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» можно ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме
Беспощадная АПЛ: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» пойдут против букмекеров
Беспощадная АПЛ: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» пойдут против букмекеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android