РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол Новости

Эсекьель Барко включён в трансферный список «Крузейро» — Central da Bola

Комментарии

«Крузейро» составил список потенциальных трансферных целей, в который вошёл атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. Об этом сообщает Central da Bola на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, помимо футболиста красно-белых, клуб из Белу-Оризонти рассматривает варианты с Луисом Араужо из «Фламенго» и Артуром из «Ботафого», ранее выступавшим в составе «Зенита».

Ранее СМИ сообщали, что Барко является приоритетной трансферной целью «Палмейраса».

Аргентинец играет за «Спартак» с лета 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Как появился «Спартак»:

