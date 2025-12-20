«Ювентус» — «Рома»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ромы» и «Ювентуса» друг с другом:

Серия А, 31-й тур, 6 апреля 2025 года, «Рома» — «Ювентус» — 1:1;

Серия А, 3-й тур, 1 сентября 2024 года, «Ювентус» — «Рома» — 0:0;

Серия А, 35-й тур, 5 мая 2024 года, «Рома» — «Ювентус» — 1:1;

Серия А, 18-й тур, 30 декабря 2023 года, «Ювентус» — «Рома» — 1:0;

Серия А, 25-й тур, 5 марта 2023 года, «Рома» — «Ювентус» — 1:0.

С историей личных встреч «Ювентуса» и «Ромы» можно ознакомиться по ссылке.

