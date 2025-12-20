Маркиньос стал лучшим футболистом «Спартака» в 2025 году по результативным действиям

Бразильский вингер московского «Спартака» Маркиньос стал лучшим игроком 2025 года в клубе по количеству результативных действий. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале команды. Всего на счету бразильца 17 очков по системе «гол+пас».

Второе место за календарный год занял аргентинский полузащитник Пабло Солари. У него восемь забитых мячей и столько же голевых передач. Отмечается, что по количеству результативных ассистов Маркиньос также является лучшим в команде.

Всего у Маркиньоса 10 голевых передач во всех турнирах в 2025 году. Помимо Солари, в тройку лучших ассистентов команды вошёл аргентинец Эсекьель Барко (шесть голевых передач).