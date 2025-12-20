Стали известны имена двух защитников, наиболее интересующих «Барселону»

«Барселона» рассматривает варианты с центральными защитниками, способными усилить команду на ближайшие четыре-пять лет. Наибольший интерес у сине-гранатовых вызывают кандидатуры Йошко Гвардиола («Манчестер Сити») и Алессандро Бастони («Интер»). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб готов всерьёз задуматься об их покупке, когда урегулирует свои финансовые проблемы, что может произойти грядущим летом. Подчёркивается, в Гвардиоле и Бастони «Барселона» видит защитников, способных сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге, умеющих контролировать мяч и обладающих опытом больших матчей.

Указанные футболисты могут стать заменой для Андреаса Кристенсена, чей контракт заканчивается летом 2026 года, и Рональда Араухо, столкнувшегося с проблемами психологического характера.

