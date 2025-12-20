Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Ювентусу» в € 100 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Ювентусу» в € 100 млн — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» планирует опередить конкурентов в борьбе за подписание полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза, предложив за игрока € 100 млн (£ 88 млн). Также к игроку проявляет интерес лондонский «Арсенал». Об этом сообщает TEAMtalk.

20-летний Йылдыз стал целью для клубов английской Премьер-лиги, поскольку он ещё не подписал долгосрочный контракт с «Ювентусом». Обе стороны провели несколько раундов переговоров, но не смогли достичь соглашения.

«Манчестер Юнайтед» готовит «астрономическое» предложение, чтобы удивить соперников по АПЛ и создать себе условия для приобретения Йылдыза. В клубе считают, что такая сумма убедит «Ювентус» отпустить своего звёздного игрока. Кроме того, «Юнайтед» сможет предложить игроку финансовый пакет, на который он рассчитывает.

По информации источника, Йылдыз может сформировать атакующую связку с Беньямином Шешко, Брайаном Мбемо и Бруну Фернандешем. Если переход на «Олд Траффорд» состоится, то турецкий игрок будет конкурировать с Матеусом Куньей за позицию левого атакующего полузащитника под номером 10.

