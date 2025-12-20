Гвардиола заявил, что нынешний «Сити» не готов доходить до финальных матчей Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что на текущем этапе «горожане» не в состоянии бороться с лучшими клубами мира за победу в Лиге чемпионов.

«С нашим текущем уровнем пока что мы не можем побеждать, доходя до последних стадий Лиги чемпионов, играя с «Баварией», «ПСЖ», «Арсеналом», «Ливерпулем», «Барселоной», «Реалом» — всеми большими клубами — нет!

Наша команда дважды играла в финалах Лиги чемпионов. Я четыре раза выигрывал её в качестве тренера и футболиста. Я знаю, что требуется.

Но я предпочитаю быть в таком положении сейчас, чем в феврале, марте и апреле, потому что верю, что наша команда может добиться большего», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

