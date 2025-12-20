«РБ Лейпциг» — «Байер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра встречи выступит Беньямин Бранд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Байера» друг с другом:

Бундеслига, 19-й тур, 25 января 2025 года, «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:2;

Бундеслига, 2-й тур, 31 августа 2024 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:3;

Бундеслига, 18-й тур, 20 января 2024 года, «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:3;

Бундеслига, 1-й тур, 19 августа 2023 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 3:2;

Бундеслига, 29-й тур, 23 апреля 2023 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:0.

С историей личных встреч «РБ Лейпциг» и «Байера» можно ознакомиться по ссылке.

Самые большие стадионы мира: