Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Байер: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«РБ Лейпциг» — «Байер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра встречи выступит Беньямин Бранд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Байера» друг с другом:

Бундеслига, 19-й тур, 25 января 2025 года, «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:2;
Бундеслига, 2-й тур, 31 августа 2024 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:3;
Бундеслига, 18-й тур, 20 января 2024 года, «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:3;
Бундеслига, 1-й тур, 19 августа 2023 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 3:2;
Бундеслига, 29-й тур, 23 апреля 2023 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:0.

С историей личных встреч «РБ Лейпциг» и «Байера» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Хоселу — о Хаби Алонсо: требования в «Реале» не сравнятся с теми, что были в «Байере»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android