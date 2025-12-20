Неймар оставил комментарий под мемом с Сафоновым и собакой после матча «ПСЖ» с «Фламенго»

Форвард бразильского «Сантоса» Неймар прокомментировал мем с голкипером «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвеем Сафоновым после победы парижан в финале Межконтинентального кубка ФИФА над «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).
После удачного выступления в финале — Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, а в серии пенальти отразил четыре удара футболистов «Фламенго» подряд — россиянин стал популярным героем бразильских пабликов с мемами. В одном из них Неймар отреагировал на фото Сафонова с собакой.
Экс-форвард сборной Бразилии оставил комментарий с пятью смеющимися эмодзи под фото вратаря с домашним питомцем. Реакция Неймара менее чем за сутки набрала свыше 10 миллионов лайков.