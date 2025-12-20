Скидки
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Неймар оставил комментарий под мемом с Сафоновым и собакой после матча «ПСЖ» с «Фламенго»

Неймар оставил комментарий под мемом с Сафоновым и собакой после матча «ПСЖ» с «Фламенго»
Комментарии

Форвард бразильского «Сантоса» Неймар прокомментировал мем с голкипером «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвеем Сафоновым после победы парижан в финале Межконтинентального кубка ФИФА над «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

После удачного выступления в финале — Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, а в серии пенальти отразил четыре удара футболистов «Фламенго» подряд — россиянин стал популярным героем бразильских пабликов с мемами. В одном из них Неймар отреагировал на фото Сафонова с собакой.

Экс-форвард сборной Бразилии оставил комментарий с пятью смеющимися эмодзи под фото вратаря с домашним питомцем. Реакция Неймара менее чем за сутки набрала свыше 10 миллионов лайков.

