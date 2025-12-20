«Ювентус» — «Рома»: текстовая трансляция матча 16-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет семь очков. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» (1:0), а «Рома» обыграла «Комо» (1:0).