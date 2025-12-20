Скидки
Главная Футбол Новости

Представитель Сафонова отреагировал на слухи о возможном уходе вратаря из «ПСЖ»

Представитель Сафонова отреагировал на слухи о возможном уходе вратаря из «ПСЖ»
Комментарии

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы юридической компании SILA Lawyers, прокомментировал слухи о потенциальном уходе голкипера Матвея Сафонова из «ПСЖ».

– До выдающегося матча Сафонова с «Фламенго» были слухи о том, что Матвей сменит клуб.
– У Сафонова запредельная мотивация в «ПСЖ». Он хочет играть в футбол и заинтересован проводить максимальное количество времени на поле.

И на текущий момент, и до матча с «Фламенго» о смене команды речи не шло. Сафонов точно игрок «ПСЖ». Тем более в последнее время появились шансы, которыми Матвей отлично пользуется.

Все новости о том, что Сафонова куда-то продают, хотят выставить на трансфер или не видят в команде, не соответствуют действительности. «ПСЖ» никогда не говорил, чтобы Матвей искал новый клуб. Сафонов — полноценная часть команды, — приводит слова Зайцева Sport24.

В среду, 17 декабря, Сафонов с «ПСЖ» победил на Межконтинентальном кубке ФИФА. В финальной встрече парижский клуб обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением.

