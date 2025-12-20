Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол

Шевалье хотел сыграть за «ПСЖ» в Кубке ещё до того, как узнал о травме Сафонова — L'Equipe

Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье был готов сыграть в матче 1/32 финала Кубка Франции с клубом пятой по силе лиги страны «Вандея Фонтене» ещё до того, как узнал о травме россиянина Матвея Сафонова. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Кубок Франции . 1/32 финала
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Вандея Фонтене
Не начался
ПСЖ
Париж
По данным источника, разочарованный непопаданием в стартовый состав на финал Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) Шевалье заявил окружению, что полон решимости сделать всё возможное, чтобы вернуть себе место в составе.

Матч с «Фламенго» стал для Сафонова четвёртым подряд за «ПСЖ», тогда как восстановившийся от травмы Шевалье продолжал оставаться в запасе. В послематчевой серии пенальти россиянин отразил четыре удара соперников подряд, но получил травму руки во время второго сейва и выбыл на несколько недель.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Отмечается, что Кубок Франции обычно используется клубами Лиги 1 в качестве «испытательного полигона» для резервных вратарей, но Шевалье всё равно был готов принять участие в игре, чтобы вернуть свои позиции в иерархии вратарей. Однако всё ещё возможен вариант с появлением в матче третьего вратаря «ПСЖ» 19-летнего Ренато Марина.

