Экс-вратарь сборной Франции не удивлён, что Сафонов доиграл матч с «Фламенго» с переломом

Бывший вратарь сборной Франции, «Лилля» и «Бордо» Бенуа Костиль не был удивлён новостью, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов доиграл матч с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) на Межконтинентальном кубке ФИФА, несмотря на перелом руки. Ранее сообщалось, что россиянин получил травму во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти. Всего Сафонов отбил четыре удара «с точки».

«Такое иногда случается. Очень редко можно сыграть 100% матчей. У нас [вратарей] часто бывают боли в правой и левой руках. Конечно, есть определённые травмы, которые не всегда поддаются лечению. Но в случае с некоторыми из них можно стиснуть зубы и продолжить играть.

Рука — это открытая часть тела у вратаря. Есть немало голкиперов, у которых пальцы оказываются в плохом состоянии к концу их карьеры или даже во время неё. Вратарь никогда не застрахован от перелома пальца, попадания в него мяча или удара пальца о газон. Это частое явление», — сказал Костиль RMC Sport.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: