Главная Футбол Новости

Антуан Гризманн получил официальные предложения от трёх клубов — Экрем Конур

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн попал в сферу интересов сразу нескольких команд. Три клуба уже направили французу конкретные предложения о переходе. В числе основных претендентов значатся саудовский «Аль-Ахли», «Аль-Вахда» из Объединённых Арабских Эмиратов, а также представитель МЛС «Шарлотт». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

Помимо названных клубов, за развитием ситуации вокруг игрока следят и другие команды. Интерес к 34-летнему французу проявляют американский «Интер Майами», «Лион», туринский «Ювентус» и стамбульский «Галатасарай».

Действующее трудовое соглашение Гризманна с мадридским клубом рассчитано до середины 2027 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 11 млн.

