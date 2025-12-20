Президент «Флуминенсе»: Нино хочет перейти в наш клуб, но «Зенит» нам не отвечает

Президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро заявил, что «Зенит» не ответил бразильскому клубу относительно сделки по возможному переходу защитника сине-бело-голубых Нино.

«Что касается Нино, то мы уже сделали ему предложение, но ключевым моментом в его переходе является позиция «Зенита». Наш клуб не получил от «Зенита» никакого ответа относительно финансовых условий. Появлялись сообщения, что «Зенит» назвал конкретную сумму и что они ведут переговоры, но это неправда. «Зенит» нам не перезвонил, даже не уточнил, согласятся ли они на продажу сейчас.

Таким образом, ситуация такова: мы уже поговорили с игроком, он хочет перейти во «Флуминенсе», но «Зенит» вообще ничего не ответил», — приводит слова Монтенегро Globo.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

