Главная Футбол Новости

ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Аршавин забил Германии в 2005 году — источник

ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Аршавин забил Германии в 2005 году — источник
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Недавно Кержаков получил соответствующее письмо, в котором говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать его, однако окончательное решение должен принять Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Кержаков отправил запрос в РФС. Дело находится на контроле у генерального секретаря организации Максима Митрофанова.

Отметим, в случае если гол в матче с Германией будет переписан на Кержакова, то форвард Артём Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной России по количеству голов в её составе, поскольку на счету Александра также будет 31 мяч.

Лучший бомбардир в истории России:

