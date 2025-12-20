Скидки
«Тихонов уже созрел». Егор Титов — о новом тренере для «Спартака»
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказал мнение о возможном назначении нового тренера команды.

– Кто должен стать новым тренером «Спартака»? Оставить Вадима Романова или нанять нового специалиста? И если нового – отечественного или зарубежного?
– Сегодня решает всё спортивный директор [Фрэнсис Кахигао]. Он иностранец, который, видимо, видит тренером иностранца.

Если вы даёте шанс всем, можно дать шанс своим. У вас есть Тихонов – вы сразу вернёте людей на трибуны, ведь это свой любимец, кумир.

Мне кажется, Тихонов уже созрел. Другое дело, захочет ли он. Учитывая, что очень много иностранцев сегодня в «Спартаке», лучше общаться с футболистом на родном языке. Поэтому здесь понятно, что российскому тренеру будет нереально сложно работать сегодня в «Спартаке».

Но я за россиян. У нас нет еврокубков, и непонятно, когда они будут. Есть примеры Семака, Талалаева. Должна быть стабильность.

– Многие говорят, что надо вновь дать шанс Дмитрию Аленичеву. Вы с ним работали в «Спартаке» – на ваш взгляд, он готов к возвращению?
– А почему нет? Человек постоянно в футболе, он в теме. Другое дело, что не было практики, но это не проблема. Потому что зная Аленичева, если он берётся за что-то, то это глобально, — приводит слова Титова Metaratings.

Егор Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год и провёл 336 матчей, забив 88 голов.

