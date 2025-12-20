Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе может подписать контракт с техническим спонсором «Реала» — RMC Sport

Килиан Мбаппе может подписать контракт с техническим спонсором «Реала» — RMC Sport
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе может сменить технического спонсора. Как сообщает издание RMC Sport, в подписании контракта с французским футболистом заинтересована немецкая компания по производству спортивной экипировки adidas.

По данным источника, фирма, которая также является официальным экипировщиком «Королевского клуба», прилагает все усилия для подписания контракта с Мбаппе. Действующим техническим партнёром француза является компания Nike.

Килиан Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего 29 забитых мячей и пять голевых передач в 26 играх за клуб.

