Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов: наконец-то «Спартак» уделяет ветеранам клуба должное внимание

Егор Титов: наконец-то «Спартак» уделяет ветеранам клуба должное внимание
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями о матче между командой руководителей и ветеранов клуба с журналистами. Встреча прошла в академии «Спартака» в Сокольниках. Титов отметил, что был рад снова выйти на поле и поиграть с ветеранами.

– Недавно в академии «Спартака» в Сокольниках был матч между командой руководителей и ветеранов «Спартака» и журналистами. Как прошла игра?
– Однозначно, было здорово. Был рад выйти на поле. Что касается ветеранов, я это ощущаю сам и вижу, как работает клуб. Наконец-то лёд тронулся, «Спартак» уделяет этому должное внимание. Надо уважать и ценить своих ветеранов. Тем более мы говорим про «Спартак», — приводит слова Титова Metaratings.

Егор Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год и провёл 336 матчей, забив 88 голов.

Материалы по теме
«Тихонов уже созрел». Егор Титов — о новом тренере для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android