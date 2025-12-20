Егор Титов: наконец-то «Спартак» уделяет ветеранам клуба должное внимание

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями о матче между командой руководителей и ветеранов клуба с журналистами. Встреча прошла в академии «Спартака» в Сокольниках. Титов отметил, что был рад снова выйти на поле и поиграть с ветеранами.

– Недавно в академии «Спартака» в Сокольниках был матч между командой руководителей и ветеранов «Спартака» и журналистами. Как прошла игра?

– Однозначно, было здорово. Был рад выйти на поле. Что касается ветеранов, я это ощущаю сам и вижу, как работает клуб. Наконец-то лёд тронулся, «Спартак» уделяет этому должное внимание. Надо уважать и ценить своих ветеранов. Тем более мы говорим про «Спартак», — приводит слова Титова Metaratings.

Егор Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год и провёл 336 матчей, забив 88 голов.