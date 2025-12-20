Юрист Зайцев высказался о возможном переходе Батракова в зарубежный клуб

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы юридической компании SILA Lawyers, высказался о потенциальном переходе атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в зарубежный клуб.

– Сейчас много разговоров об интересе к Батракову из-за рубежа.

– Агенты Алексея — наши партнёры. Наша работа юридическая, так что мы включаемся на этапе, когда уже есть как минимум предварительные договорённости или офер.

Мы на низком старте по Батракову, в контакте с агентами и готовы участвовать в составлении контракта. Надеюсь, нам это доверят — было бы круто выступить юристами в переходе такого квалифицированного футболиста. Но на текущий момент до конкретных переговоров по Батракову не доходило.

– А Саудовская Аравия?

– Слышал, был офер. Но, видимо, он не зашёл настолько далеко, чтобы подключать юристов, — приводит слова Зайцева Sport24.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

