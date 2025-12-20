Защитник «ПСЖ» Вильям Пачо не сыграет за клуб в Кубке Франции

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо не примет участия в матче парижан с клубом пятой по силе лиги страны «Вандея Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции. Команды сыграют сегодня, 20 декабря.

«По согласованию со спортивным руководством и тренерским штабом Вильям Пачо получил отдых. Он присоединится к остальной команде после рождественских каникул», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ» в соцсети X.

Ранее стало известно, что голкипер парижан Матвей Сафонов также пропустит игру. Россиянин получил травму во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА, где его команда одолела «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.).