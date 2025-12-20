Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция

20:30 Мск
20:30 Мск
«Барселона» постепенно меняет позицию насчёт будущего Рашфорда в клубе — Mundo Deportivo

«Барселона» всё больше склоняется к тому, чтобы по окончании нынешнего сезона выкупить крайнего нападающего Маркуса Рашфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в команде Ханс-Дитера Флика очень ценят универсализм англичанина, способного играть на обоих флангах атаки и в центре нападения. Также отмечается готовность Рашфорда оказывать постоянное давление на оборону соперника, его дальний удар и умение ассистировать.

Подчёркивается, что, если каталонский клуб окончательно решит выкупить 28-летнего нападающего, ему придётся заплатить € 30 млн.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» не будет осуществлять полноценный переход вингера.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

