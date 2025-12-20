Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Павлюченко: покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали

Комментарии

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о периоде выступления в английской Премьер-лиге в составе лондонского «Тоттенхэма», а также рассказал о встречах с партнёром по национальной команде Андреем Аршавиным, когда тот играл за «Арсенал».

«Тот «Ливерпуль» был очень серьёзным по составу: капитан Джеррард, в атаке Торрес. Без разницы, впереди матч АПЛ или Кубка — стояла задача забить. Мой гол «Фулхэму» или «Сандерленду» сейчас не вспомнят, а вот «Ливерпулю» или «Челси» — да. Для меня те матчи стали проверкой.

Помню, мне не удавалось забить «Ливерпулю» в гостях, а вот домашние игры я проводил хорошо. Те матчи были праздником для всей команды и болельщиков. Было ли трудно? Конечно. Но у нас в «Тоттенхэме» тоже набралась хорошая команда. Реднаппу даже не надо было объяснять, как с ними играть. Все всё прекрасно понимали. Установка одна — пожелать удачи.

Мы часто встречались с Аршавиным после матчей, но голы «Ливерпулю» не обсуждали. Да, в прессе писали о них. Покер Андрюхи везде показывали, говорили о нём, а о моих голах не рассказывали. Покер в одном матче — круче, чем мои три гола за две игры (смеётся). Вот другое дело, если бы я сделал хет-трик.

Любимый гол «Ливерпулю»? Наверное, тот, который я забил в добавленное время (2:1 в АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Он принёс больше эмоций, чем два мяча в Кубке лиги. Хотя Кубки в Англии ценятся, но, как и у нас, играют там смешанные составы. Отношение к ним другое. Забить в АПЛ было важнее», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

