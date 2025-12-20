Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
20:30 Мск
«Просто архивное фото». Сборная России выложила совместное фото Дзюбы и Кержакова

«Просто архивное фото». Сборная России выложила совместное фото Дзюбы и Кержакова
Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала совместную фотографию двух нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кержакова.

«Просто архивное фото», — таким комментарием была сопровождена данная публикация.

Фото: Российский футбольный союз (РФС)

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае если этот мяч будет переписан на Кержакова, то Дзюба перестанет быть рекордсменом национальной команды по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Аршавин забил Германии в 2005 году — источник

Лучший бомбардир в истории России:

