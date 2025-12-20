«Просто архивное фото». Сборная России выложила совместное фото Дзюбы и Кержакова

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала совместную фотографию двух нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кержакова.

«Просто архивное фото», — таким комментарием была сопровождена данная публикация.

Фото: Российский футбольный союз (РФС)

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае если этот мяч будет переписан на Кержакова, то Дзюба перестанет быть рекордсменом национальной команды по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

Лучший бомбардир в истории России: